Die Ermittlungen waren erfolgreich: Am 19. Februar hatte eine Zivilstreife in Laim einen 39-Jährigen in einem Wohngebiet festgenommen, zuvor hatten die Beamten eine "verdachtsunabhängige Kontrolle" bei ihm durchgeführt. Hier war es vermehrt zu Einbrüchen gekommen. Man habe bei dem Mann mehrere Schmuckstücke und Bargeld sichergestellt, so die Polizei – so konnten die Ermittler einen Zusammenhang zu mehreren anderen Wohnungseinbrüchen herstellen.