Nach zehn Jahren Nick Wilder: Darum geht Doktor Sander von Bord des "Traumschiffs"

Eine weitere Größe verlässt "Das Traumschiff" (seit 1981). Nick Wilder (67), der in den vergangenen rund zehn Jahren den Schiffsarzt Doktor Sander verkörperte, geht von Bord. Im Gespräch mit "t-online" äußerte sich der Schauspieler auch zu seinen Beweggründen: "Das Rademann-Feeling an Bord existiert (...) nicht mehr. Deshalb fühlte es sich jetzt richtig an, von Bord zu gehen. Außerdem sind zehn Jahre auch irgendwie wie ein Jubiläum." Wolfgang Rademann (1934-2016) hatte einst die Idee für "Das Traumschiff" und produzierte die Reihe bis zu seinem Tod im Jahr 2016.