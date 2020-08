Karger über zehn Jahre lang im Löwen-Trikot

Karger schloss sich im Jahr 2009 dem TSV 1860 München an. Er spielte für die B- und A-Junioren der Löwen und wurde bereits nach zwei Jahren in die 2. Mannschaft berufen, für die er am 13. Mai 2011 erstmals auflief. Im Sommer 2012 gehörte der Offensivspieler zum festen Kader. Im Januar 2016 erhielt Karger nach 94 Spielen für die U21 des TSV einen Profi-Vertrag bei den Löwen. Nach viereinhalb Jahren und 75 Partien (19 Tore) für die Profimannschaft und insgesamt fast elf Jahren im Verein, kündigte der 27-Jährige am vergangenen Montag bei Instagram seinen Abschied vom TSV 1860 München an.