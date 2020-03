Nach Xavier-Naidoo-Rauswurf DSDS: Wird Michael Wendler das neue Jury-Mitglied?

Pop-Titan Bohlen geht zum Wendler auf Distanz

Chef-Juror und Pop-Titan Dieter Bohlen hingegen wüsste "rein gar nichts" von einer Beteiligung des Wendlers an DSDS und ging auf "Bild"-Nachfrage zu den Gerüchten auf Distanz. "Das ist Schwachsinn! Was soll der denn in der DSDS-Jury? Einen Juror Michael Wendler wird es mit mir nicht geben." Dass Bohlen von einer möglichen Entscheidung nicht in Kenntnis gesetzt würde, ist eher unwahrscheinlich. Schließlich ist er der "Kopf" des Formats.