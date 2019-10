München - Ex-Bundesligaspieler Daniel Bierofka galt auf dem Platz als absoluter Kämpfer und Heißsporn. Die Leidenschaft loderte schon während seiner aktiven Karriere in den strahlend blauen Augen des jetzigen Löwen-Dompteurs – am Montagabend nach dem 1:2 seines TSV 1860 bei den Würzburger Kickers entlud sich seine Wut an der Seitenlinie.