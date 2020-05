Nach wochenlangem Homeoffice Zurück im Büro: Darauf sollten Angestellte jetzt unbedingt achten

Masken, Desinfektionsmittel und mehr

Arbeiter, die die öffentlichen Verkehrsmittel zum Büro nehmen müssen, kommen ohnehin nicht ohne Masken aus. Aber auch am Arbeitsplatz sollten diese aufgesetzt werden, wenn sich mehrere Personen in einem Raum aufhalten. Hier gilt natürlich - wie überall - auch ein Abstandsgebot. Ein Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern sollte ebenso am Schreibtisch eingehalten werden.