Nach Wochen wieder geöffnet Auf diese Einschränkungen müssen sich Zoo-Besucher einstellen

Anders sieht es in der Stuttgarter Wilhelma aus, die am 11. Mai wieder ihre Tore öffnet. Aufgrund der Einschränkungen soll ganztägig nur der vergünstigte Abendpreis berechnet werden. Die Eintrittskarten für das Gelände sind allerdings auch hier, wie auch im Kölner Zoo, der seit 5. Mai geöffnet hat, nur in begrenzter Menge online erhältlich und an feste Tage und Zeitfenster gebunden. In Köln wird zudem der Besucherverkehr mittels des Rundweges nur in eine Richtung geleitet, um Gegenverkehr auf dem Gelände möglichst zu vermeiden.