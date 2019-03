Für Luft ist es nicht die erste Verletzung in der Tanz-Show. Vor zwei Jahren brach sie sich bei einem Unfall nach einer Hebefigur mit ihrem Partner Giovanni Zarrella (41) den Fuß und musste daraufhin die Show verlassen. Heute Abend schwingt das Paar die Hüften zu "Phänomenal" von Pietro Lombardi (26) und performt einen Salsa.

Nazan Eckes mit riesiger Beule

"Da überlebe ich eine Woche Tanztraining mit Herrn Polanc und heute bei den Studioproben sind wir schön zusammengeknallt", berichtete die TV-Moderatorin Nazan Eckes in ihrer Instagram-Story am vergangenen Donnerstag. Mit einem roten Verband um die Stirn präsentiert sie dort das Ergebnis ihres Tanz-Unfalls - eine riesige Beule an der Stirn.

Aber die 42-Jährige lässt sich davon nicht aus der Fassung bringen und freut sich auf die heutige Show. Gemeinsam mit Profi-Tänzer Christian Polanc wird sie zu "How Deep Is Your Love" von Calvin Harris einen Cha Cha Cha aufs Parkett bringen.