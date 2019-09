Nach Wirbelsäulenbruch "GZSZ"-Star Felix van Deventer wurde aus dem Krankenhaus entlassen

Wann kehrt er ans Set zurück?

Da nicht auszuschließen sei, dass der "GZSZ"-Star in absehbarer Zeit doch noch an der Wirbelsäule operiert werden muss, scheint seine Rückkehr ans Set der Daily-Serie in den Sternen zu stehen. Gedrängt wird der 23-Jährige von den Verantwortlichen nicht. "Für die Produktion hat es nun alleroberste Priorität, dass Felix wieder gesund wird und sich erholt", versichert Pressesprecher Pick.