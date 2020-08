Nach Wechsel in der Jury "DSDS": Pietro Lombardi freut sich für seinen "Bruder" Mike Singer

In der kommenden 18. Staffel wird es "eine komplett neue Jury bei 'DSDS' geben", hatte RTL kürzlich auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt. Nur Bohlen solle dabei bleiben. In einer Instagram Story erklärte Lombardi nun, dass es keine Reibereien zwischen ihm und dem Pop-Titan gegeben habe. Der Sänger meint: "Weil viele Fragen: 'Pietro, hast du Streit mit Dieter? Was ist los?' Dieter und ich haben gerade noch telefoniert. Wir sind und bleiben sehr, sehr enge Freunde." Das konnte Bohlen in seinen Stories nur bestätigen.