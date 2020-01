Claudia Norberg (49) musste am Mittwoch die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verlassen. Allerdings unterlief Moderator Daniel Hartwich (41) in der Sendung ein Fehler. Er nannte beim Voting-Aufruf einmal die falsche Endziffer bei Norbergs Telefonnummer. Hat er dadurch das Ergebnis beeinflusst? "Mir wurde von der Produktion bestätigt, dass zwischen der falschen und der richtigen Nennung der Nummer von Daniel Hartwich 15 Minuten lagen", erklärt die Ex-Dschungelcamperin der "Bild"-Zeitung. In 15 Minuten könne viel passieren." Ihre Forderung: "Ich möchte eine zweite Chance bekommen. Ich bin ein Star, lasst mich wieder rein! Das wäre fair."