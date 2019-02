Nach Vorlage von George R.R. Martin "Nightflyers": Horror-Weltraum statt Westeros-Weiten

Darum geht es

Im Jahr 2093 steht die Erde am Rande der durch die Menschheit verschuldeten Vernichtung. Eine Gruppe Wissenschaftler und Forscher begibt sich daraufhin auf das hochentwickelte Raumschiff namens "The Nightflyer". Die Crew bricht darin in Richtung eines außerirdischen Raumschiffs auf, wo man sich eine Lösung für das Dilemma auf Erden erhofft. Noch bevor die Reise aber wirklich losgehen kann, ereignen sich an Bord seltsame Geschehnisse. Ist der inhaftierte Junge mit übersinnlichen Kräften dafür verantwortlich? Und warum sieht man den Captain des Schiffs nie in Fleisch und Blut?