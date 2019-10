Gesundheitsamt Ebersberg: Impfung im südlichen Landkreis

So heißt es in der Mitteilung des Landratsamts Ebersberg vom Dienstag, die der AZ vorliegt, dass aus dem Landkreis München bekannt geworden sei, "dass eine Dreizehnjährige aus dem nordöstlichen Landkreis München sich mit dem exakt gleichen Erreger infiziert hat und erkrankt ist, wie die vier Patienten aus dem Landkreis Ebersberg". Da sie "im Rahmen der Inkubationszeit Kontakt mit Personen aus dem südlichen Landkreis Ebersberg hatte", sei anzunehmen, "dass der Erreger dort noch immer zirkuliert", heißt es in der Mitteilung zudem.