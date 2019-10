Nach Volker Weidermann Auch Christine Westermann verlässt "Das Literarische Quartett"

Wie Weidermann war auch Westermann somit vier Jahre Teil der Sendung, in der vom vierköpfigen Team aktuelle Buchveröffentlichungen besprochen werden. "Charme, Humor und literarischer Sachverstand - Christine Westermann hat mit dieser Kombination entscheidend zum Erfolg unserer Sendung beigetragen. Herzlichen Dank für vier Jahre voller lebhafter Debatten über das, was uns so sehr am Herzen liegt: Literatur", heißt es von der Kulturchefin des ZDF, Anne Reidt.