Nach vier Jahren Ehe Zooey Deschanel und Jacob Pechenik haben sich getrennt

Schauspielerin Zooey Deschanel (39, "New Girl") ist wieder Single. Nach vier gemeinsamen Ehejahren mit Filmproduzent Jacob Pechenik (47) sind die beiden offenbar übereingekommen, ihre Liebesbeziehung offiziell für beendet zu erklären. "Nach vielen Diskussionen und langen Überlegungen haben wir entschieden, dass wir als Freunde, Geschäftspartner und Co-Erziehende besser dran sind als als Lebenspartner", heißt es in einem persönlichen Statement gegenüber "Page Six".