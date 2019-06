Nach vier Jahren Ehe Allison Williams trennt sich von ihrem Mann

"Girls"-Darstellerin Allison Williams (31, "Get Out") und ihr Ehemann Ricky Van Veen (38) haben sich getrennt, wie das Paar am Donnerstag mitteilen ließ. Fast vier Jahre waren die beiden verheiratet. "Mit gegenseitiger Liebe und gegenseitigem Respekt haben wir die Entscheidung getroffen, uns als Paar zu trennen", heißt es in einem Statement gegenüber "Page Six". "Wir sind dankbar für die Freundschaft, die wir haben und die wir weiterführen werden."