Nach vier Jahren Beziehung "Pitch Perfect"-Star Adam DeVine hat sich verlobt

Vier Jahre hat sich US-Schauspieler und Komiker Adam DeVine (35, "Pitch Perfect") für die Frage aller Fragen Zeit gelassen. Doch nun hat er um die Hand seiner Freundin, die Schauspielerin Chloe Bridges (27, "Pretty Little Liars"), angehalten. Und natürlich hat sie "Ja" gesagt, wie der Star überglücklich in einem Instagram-Post verkündet hat. Zumindest hat er ihre Reaktion so gedeutet...