Nach verzockter 500.000-Euro-Frage Judith Williams: So will sie den verlorenen "WWM"-Gewinn aufbringen

Damit aber nicht genug. Auch mit Musik will sie Geld für den guten Zweck sammeln. "Ich habe ja damals gesagt, wenn ich meine Stimme wieder bekomme und ich singe, wird das Geld vom Singen immer an wohltätige Organisationen gespendet." Für dieses Vorhaben gehe sie nun mit viel Tatendrang an die Arbeit: "Jetzt muss ich meinen Terminplan umstellen und ein Projekt auf die Beine stellen. Judith, ran an die Arbeit, selber schuld!"