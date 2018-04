Nun sitzt er in der Geschlossenen 29-Jähriger greift eigene Mutter und Polizisten an

Am Montag hat ein 29-Jähriger in Waldkraiburg völlig die Nerven verloren: Zuerst attackierte er im Streit seine Mutter, anschließend griff er angerückte Polizisten an. Da er offenbar psychisch erkrankt ist, wurde er in die geschlossene Abteilung einer Klinik eingeliefert.