Nach Verlust der höchsten Auszeichnung Alfons Schuhbeck will sich seinen Michelin-Stern zurückkochen

Gerade erst musste Alfons Schuhbeck (70) eine bittere Pille schlucken: Er verlor seinen Michelin-Stern und darf somit offiziell nicht länger als Sternekoch bezeichnet werden. Nachdem sein Münchener Gourmet-Tempel "Fine Dining Alfons" Anfang des Jahres geschlossen wurde, hatte der Restaurantführer Guide Michelin ihm die höchste Auszeichnung in der Gastronomie entzogen. Sein "Alfons" taucht somit nicht mehr in der neuen Liste der Sternerestaurants in Deutschland auf. Doch das will der Fernsehkoch und Unternehmer aus Traunstein nicht auf sich sitzen lassen. "Wir werden uns den 'offiziellen' Stern natürlich zurückholen", erklärt Schuhbeck der Nachrichtenagentur spot on news.