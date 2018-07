München – Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr hatte sich in der Wiesentfelser Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Kind von einem Pkw leicht verletzt worden war. Als die Polizei mit der Unfallaufnahme beschäftigt war, wurde sie immer wieder von zwei am Unfall völlig unbeteiligten Brüdern (17 und 18) behindert. Die beiden türkischstämmigen Jugendlichen beleidigten die Polizisten zudem mehrfach.