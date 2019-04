Ebenfalls 200 Millionen Euro will die Familie Bettencourt, die Haupteigner des Kosmetikkonzerns L'Oréal, spenden. Das französische Mineralölunternehmen Total versprach zudem 100 Millionen Euro. Damit stünden bereits 600 Millionen Euro für den Wiederaufbau zur Verfügung. Auch in Übersee will man sich beteiligen. Apple-Chef Tim Cook (58) schrieb via Twitter: "Apple wird sich mit einer Spende am Wiederaufbau beteiligen, um das kostbare Erbe von Notre Dame auch für zukünftige Generationen wiederherzustellen." Eine genaue Summe nannte Cook dabei nicht.