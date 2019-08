Nach Untreue-Gerüchten Miley Cyrus lässt sich keine Lügnerin nennen

Trennung war eine "gesunde Entscheidung"

Miley Cyrus ist "erwachsen geworden", wie sie selbst schreibt. "Es ist kein Geheimnis, dass ich in meinen frühen 20ern viel gefeiert habe." Sie habe nicht nur geraucht, sondern auch mit Drogen experimentiert. Die Sängerin gab auch zu, untreu in früheren Beziehungen gewesen zu sein. Nun gebe es jedoch "keine Geheimnisse, die man aufdecken könnte". Die Trennung sei eine "gesunde Entscheidung" gewesen. "Ich bin so gesund und glücklich wie lange nicht mehr." Am Schluss betont sie noch einmal: "Ich bin keine Lügnerin. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass ich jetzt einfach woanders als früher stehe."