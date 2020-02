Tödlicher Unfall nur ein paar Meter weiter

Erst am Samstag war es fast an der gleichen Stelle zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nur 15 Meter weiter kam ein 86-jähriger Mann mit seinem VW Golf von der Straße ab und prallte gegen ein Alleebaum. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Mann starb an der Unfallstelle.