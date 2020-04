Nach überstandener Infektion Tom Hanks spendet sein Blut für einen möglichen Coronavirus-Impfstoff

"Ich nenne es gerne 'Hank-ccine'"

Der Hollywood-Star erklärt, dass er und Wilson ihr Blut für Forschungszwecke spenden wollen, weil es nun über Antikörper verfüge und somit für die Arbeit an einem möglichen Corona-Impfstoff sehr nützlich sei. "Man ist nicht nur an uns herangetreten, wir haben es direkt angeboten: Wollt Ihr unser Blut? Können wir euch unser Plasma geben? Und in der Tat wird es jetzt an ein paar Einrichtungen gehen, die an etwas arbeiten wollen, was ich gerne 'Hank-ccine' nenne" - eine Anspielung auf "vaccine", das englische Wort für Impfstoff.