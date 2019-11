Nach überstandener Depression James Middleton teilt erstes Familienfoto

James Middleton (32) scheint es so gut zu gehen, wie seit langem nicht mehr. Erst Anfang Oktober bestätigte der Bruder von Herzogin Kate (37) die Verlobung mit dem französischen Model Alizee Thevenet, jetzt veröffentlicht er auf Instagram "sein erstes Familienfoto". Darauf neben ihm zu sehen: seine Verlobte und seine vier Hunde. Gleichzeitig bedankte er sich bei der Öffentlichkeit für die "unglaubliche Unterstützung" nachdem er vor wenigen Tagen in einem Interview mit "The Telegraph" offen über seine Depressionen in den letzten Monaten sprach.