Nach überraschender Trennung Miley Cyrus und Liam Hemsworth bleibt der Rosenkrieg wohl erspart

Grund für die (juristisch) schmerzlose Trennung ist laut "The Blast" offenbar ein ausgefeilter Ehevertrag, den Cyrus und Hemsworth vor ihrer Hochzeit schlossen. In diesem soll sehr deutlich aufgeführt sein, wem was nach der Trennung zukomme. Beide besitzen etwa Eigentum, dass sie jeweils behalten. Das Papier lasse wenig Spielraum für beide Parteien, sich an den Finanzen des jeweils anderen gütlich zu bereichern. Hinzukommt: Das Ex-Paar hat keine gemeinsamen Kinder - Unterhaltszahlungen fallen damit vom Tisch.