Ingolstadt - Auf der Flucht vor der Polizei hat sich in Ingolstadt ein mutmaßlicher Sexualstraftäter selbst schwer verletzt. Der 37-Jährige war am frühen Sonntagmorgen von einer Mauer herab sieben Meter in die Tiefe gesprungen. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.