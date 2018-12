Nach über 50 Jahren "Dinner for One" wird erstmals auch in Großbritannien gezeigt

Wie unter anderem der Norddeutsche Rundfunk berichtet, zeigt der kleine Spartensender Sky Arts den 18-minütigen Sketch einmal am frühen Silvesterabend. In Deutschland werden die britischen Darsteller Freddie Frinton (1909-1968) und May Warden (1891-1978) hingegen deutlich öfter in ihren Paraderollen zu sehen sein. Allein der NDR zeigt die Sendung dreimal in der Originalfassung sowie einmal in kolorierter und einmal in plattdeutscher Fassung. Am Mittag läuft außerdem "Glückwunsch, Miss Sophie - die Geschichte von Dinner for One".