Betreiber hat noch andere Lokale in München

Uebelherr kennen die Münchner auch vom "OhJulia" in der Hofstatt, dem "Fugazi No 15" am Baldeplatz oder dem "Salon Pitzelsberger" im Keller des Gärtnerplatz-Theaters. 2019 hatte der AZ erzählt, dass er 30 Filialen des "OhJulia" in ganz Deutschland mit Hilfe der Düsseldorfer Unternehmensgruppe "12.18" in den kommenden fünf Jahren eröffnen möchte.