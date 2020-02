Stadtmuseum, Münchner Verlagsgruppe und Tropeninstitut ziehen ein

Die anderen Firmengebäude und -räume auf dem großen Areal mitten in der Maxvorstadt werden vermietet, rund 10.000 Quadratmeter werden frei. Einer der neuen Mieter – auf Zeit – wird die Stadt. Während der Generalsanierung des Stadtmuseums am St.-Jakobs-Platz, die in acht Jahren überstanden sein soll, ziehen rund 100 Mitarbeiter um in drei innenliegende Häuser mit Büros und Ateliers, wo die Ausstellungsobjekte restauriert werden sollen.