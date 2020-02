Für Film und Kultur soll an dem bisherigen Standort aber weiterhin Platz sein. "Das traditionsreiche Arri-Gelände in der Türkenstraße wird auch in Zukunft als Medienstandort genutzt", teilte Arri-Vorstand Markus Zeiler am Mittwoch mit. Teile der Unternehmensgruppe bleiben eigenen Angaben zufolge am bisherigen Standort – auch das Kino bleibt erhalten.