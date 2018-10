Am Dienstagabend feierte Katharina Baumann den Deal-Zuschlag in München mit einer großen Sause. "Man hat gemerkt, dass Sie für Ihr Produkt richtig brennen. Da war mein Gedanke: Wow, diese Frau würde ganz toll in unser Familienteam passen", sagte Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen" und schlug zu. 200.000 für 25 Prozent Firmenanteil.