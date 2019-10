Nach Trennung von Nikki Bella John Cena feiert Red-Carpet-Debüt mit neuer Frau an seiner Seite

Erste Bilder von John Cena (42, "The Marine") und Shay Shariatzadeh tauchten bereits im März dieses Jahres auf. Jetzt zeigten sich die beiden offiziell gemeinsam auf dem roten Teppich in New York. Arm in Arm posierten sie bei der Premiere des Films "Chaos auf der Feuerwache" für die Fotografen. Ob sie tatsächlich ein Paar sind? Am Abend sagte Cena gegenüber "Entertainment Tonight": "Es ist ein wundervoller Tag für eine Premiere und ich habe ein schönes Date."