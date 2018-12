Ein neuer Mann an Fischers Seite

Die Trennungsbestätigung kam völlig überraschend. Fischer wandte sich wohl auch deshalb gestern in einem offenen Brief an ihre Fans, auch um Gerüchten vorzubeugen. Sie bestätigt: "Wir sind schon eine Weile getrennt. Auch wenn die Liebe schleichend geht, wirft man eine Beziehung nicht einfach bedeutungslos hin." Und dann: "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen." Es sei bedeutend und berührend, mit welcher Größe Florian damit umgehe.