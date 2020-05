Nach Trennung von Ehemann Megan Fox rekelt sich in neuem Musikvideo von Machine Gun Kelly

Kaum ist die Trennung von Megan Fox (34, "Transformers") und Ehemann Brian Austin Green (46, "Beverly Hills, 90210") offiziell, veröffentlicht Machine Gun Kelly (30) sein neuestes Musikvideo mit pikantem Stargast. In dem Clip zu seiner Single "Bloody Valentine" rekelt sich Fox an der Seite des US-Rappers. Mal im Bett, mal in der Sauna oder gar auf dem Badezimmerboden: Die beiden zeigen sich vor der Kamera äußerst vertraut. Selbst kurze Küsse sind zu sehen. Alles nur gespielt? Oder steckt doch mehr dahinter?