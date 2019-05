Neue Freundin von Andreas Scheuer: Erster Liebes-Auftritt

Bei den Green Awards in Berlin hat sich Andreas Scheuer erstmals öffentlich mit seiner neuen Freundin Julia Reuss gezeigt. Sie posierten am Freitagabend gemeinsam mit dem norwegischen Kronprinzen Haakon. Reuss sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Klar bin ich aufgeregt. Ich habe einen starken Mann an meiner Seite."