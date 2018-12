Nach Trennung von Chris Zylka Paris Hilton behält den millionenschweren Verlobungsring

Paris Hilton (37) hat ein Vermögen in Millionenhöhe. Dennoch ist die Hotelerbin nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Chris Zylka (33, "The Amazing Spider-Man") nicht gewillt, den Verlobungsring im Wert von zwei Millionen Dollar zurückzugeben. Wie die 37-Jährige am Mittwoch in einem Radio-Interview mit Schauspielerin und Moderatorin Jenny McCarthy (46) verriet, hat das auch einen ganz besonderen Grund.