Nach Trennung von Cara Delevingne Datet Ashley Benson jetzt Rapper G-Eazy?

Neue Liebe für Ashley Benson (30)? Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich der "Pretty Little Liars"-Star und Model Cara Delevingne (27) getrennt haben. Nun soll Benson turtelnd mit einem anderen Mann gesichtet worden sein. Das US-Magazin "People" veröffentlichte ein Foto, auf dem die Schauspielerin gemeinsam mit Rapper G-Eazy (30, "Pray For Me") in einem Auto sitzt. Demnach soll es auch einen Kuss gegeben haben.