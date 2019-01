Nach Trennung von Brafman Harvey Weinstein hat gleich drei neue Anwälte

Ende vergangener Woche wurde bekannt, dass US-Rechtsanwalt Ben Brafman (70) sich aus dem Prozess von Harvey Weinstein (66) zurückgezogen hat. In einem Statement hieß es, dass Brafman den zuständigen Richter darüber informiert habe, "als Herr Weinsteins Anwalt in allen derzeit anstehenden rechtlichen Angelegenheiten zurückzutreten." Mittlerweile soll der ehemalige Filmmogul, dem vorgeworfen wird, eine Frau vergewaltigt und eine andere zum Oralverkehr gezwungen zu haben, ein neues Anwaltsteam engagiert haben. Das berichtet die "Page Six" der "New York Post".