Nach Trennung von Benson Cara Delevingne plaudert in neuer Doku-Show Beziehungsgeheimnisse aus

Das Model hat in der Vergangenheit schon oftmals freiherzig über Beziehungsthemen gesprochen. Erst kürzlich erklärte Delevingne in einem Interview mit "Variety", dass sie pansexuell sei. Bei ihrer Partnerwahl spielen Geschlecht oder Geschlechtsidentität eines möglichen Partners also keinerlei Rolle. Zuletzt war Cara Delevingne in einer Beziehung mit "Pretty Little Liars"-Star Ashley Benson (30). Die Trennung wurde Anfang Mai bekannt. Rund zwei Jahre sollen sie ein Paar gewesen sein.