Während der Mittelfeldspieler am Freitagabend nach dem wohl schlimmsten Spiel seiner Karriere in den Katakomben der Leverkusener BayArena noch geschwiegen hatte, völlig in sich gekehrt wirkte und laut Mitspielern und Trainerstab "sehr geknickt" war, twitterte er am Samstag: "Letztes Spiel vor der Weltmeisterschaft – und immer noch dankbar, für dieses Land zu spielen." Ein demütiges Statement, deeskalierend. Kein Öl mehr ins Feuer. Ob’s hilft? Ob ihm die Fans die Erdogan-Nummer verzeihen?