Nach Trainingsverletzung Sarah Lombardi kann vorerst nicht bei "Dancing on Ice" antreten

"Ich bin wirklich traurig, dass ich am Sonntag nicht auftreten kann. Aber wir haben heute direkt mit der Therapie angefangen", wird die Sängerin in der Pressemitteilung zitiert. Doch das komplette Aus für "Dancing on Ice" steht noch nicht fest. Lombardi, die nach bislang zwei Ausgaben als Favoritin galt, hofft noch auf schnelle Genesung: "Der Arzt sagt auch, dass ich das Bein bewegen muss und hat mir die Hoffnung gegeben, dass ich nächste Woche wieder trainieren kann. Aber ich werde am Sonntag natürlich dabei sein und die anderen unterstützen."