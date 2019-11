Nach Trainingsunfall Nach Rippenbruch: Jenny Elvers trainiert wieder für "Dancing on Ice"

Sie ist zurück auf dem Eis: Die Schauspielerin Jenny Elvers (47) verkündete via Instagram ihr Trainings-Comeback für die kommende Ausgabe der Sat.1-Show "Dancing on Ice" (Freitag, 15. November ab 20:15 Uhr). Vor wenigen Tagen stürzte sie schwer und brach sich dabei eine Rippe. "Ich mach weiter", sagte Elvers jetzt. In einer Woche sei die erste Show und Rippenbrüche würden nicht so schnell heilen, aber sie gehe dennoch wieder aufs Eis.