Nach Torkel-Video Ben Affleck: Alkohol-Rückfall war ein Ausrutscher

Ben Affleck (47, "Gone Girl") hat in der Nacht zu Sonntag auf einer Halloween-Party von Unicef in Hollywood offensichtlich die Kontrolle über seine Alkohol-Abstinenz verloren. Der Schauspieler wurde von "TMZ" dabei gefilmt, wie er nach der Veranstaltung schwankend über eine Straße läuft und sich an einem Auto festhalten muss, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.