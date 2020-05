Nach tödlichem Schuss "Tatort: Gefangen": Darum kann Schenk Ballauf nicht helfen

Seit 1997 ermitteln die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) nun bereits in Köln. Doch so nachdenklich und in sich gekehrt hat man Ballauf bislang noch nie gesehen: Vor rund einem Jahr musste er eine junge Kollegin in einer Notwehrsituation erschießen. Jetzt holen ihn seine Dämonen ein. Auch für den Schauspieler Behrendt eine außergewöhnliche Situation: "Max Ballauf ist gefangen in seiner eigenen Erinnerung, er sieht nicht, wie er da rauskommen kann."