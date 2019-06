Nach tödlichem Mitarbeiter-Unfall Schadenersatzklage gegen Tiger Woods fallen gelassen

Aufatmen bei Tiger Woods (43, "How I Play Golf"): Wie die Golf-Internetseite "golfdigest.com" berichtet, ist die Schadenersatzklage gegen den Golf-Star fallen gelassen worden. Die Eltern eines Mitarbeiters hatten den früheren Weltranglistenersten nach dem Unfalltod ihres Sohnes wegen vermeintlicher Verletzung der Fürsorgepflicht verklagt. Der 24-jährige Barkeeper in Woods' Restaurant "The Woods Jupiter" war im Dezember mit 2,56 Promille am Steuer auf der Heimfahrt verunglückt. In der Klage war dem Golf-Star vorgeworfen worden, er habe von den Alkoholproblemen seines Angestellten gewusst.