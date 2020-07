Nach Todesdrama um die Schauspielerin "Glee"-Kollegen nehmen Abschied von Naya Rivera

Nach dem Einsatzkräfte tagelang nach dem vermissten "Glee"-Star Naya Rivera gesucht haben, bestätigte die Polizei am Montagabend den Tod der Schauspielerin. Ihre Leiche war in einem See nordwestlich von Los Angeles geborgen worden, sie wurde nur 33 Jahre alt. "Wir sind davon überzeugt, dass es sich bei der Leiche, die wir gefunden haben, um die Leiche von Naya Rivera handelt", erklärte Bill Ayub, Sheriff von Ventura County. Die Nachricht vom Tod der Schauspielerin hat vielerorts Trauer und Bestürzung ausgelöst. Auch ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der Erfolgsserie "Glee" reagierten emotional in den sozialen Medien.