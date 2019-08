Nach Tod von Tochter Emeline Bode und Morgan Miller erwarten Zwillinge

Am 10. Juni 2018 ertrank ihr 19 Monate altes Töchterchen im Pool der Nachbarn. Morgan Miller war damals mit dem gemeinsamen Sohn Easton (10 Monate) schwanger. "In dem Moment, als ich sein Schreien hörte, funkelte etwas in meiner Seele wieder auf. Hoffnung. Liebe. Ich wusste, dass ich Mama bin und meine Kinder nur das Beste verdienten", schreibt Morgan Miller in einem aktuellen Post auf Instagram. Dann verkündete die zweifache Mutter stolz, dass sie und ihr Ehemann eineiige Zwillingsjungen erwarteten.