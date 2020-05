Nach Tod von George Floyd Steve Carell und Co. spenden für inhaftierte Demonstranten

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota halten die Unruhen in den USA weiter an. In insgesamt 35 amerikanischen Städten kam es in der Nacht auf Sonntag (31. Mai) erneut zu heftigen Ausschreitungen. In den letzten Tagen starben bei den Straßenkämpfen mehrere Menschen durch Schüsse, Hunderte Menschen wurden festgenommen. Zahlreiche Promis reagierten nicht nur mit teils emotionalen Kommentaren in den sozialen Medien, sie sammeln auch Spendengelder, um den Inhaftierten zu helfen.